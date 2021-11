Rimini: attenzione alta per l'arrivo dei tifosi inglesi

Nessun particolare timore, ma soglia d'attenzione alta. È un po' il succo delle disposizioni che il ministero degli Interni ha inoltrato alla Questura di Rimini in vista dell'arrivo di almeno 1.500 tifosi inglesi, in vista del match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 - di lunedì 15 novembre - fra le nazionali di San Marino e, appunto, l'Inghilterra. Fin da sabato, giornata dei primi arrivi - spiega il Corriere Romagna - i supporter di Sua Maestà saranno tenuti sotto discreta ma stretta vigilanza dalle forze dell’ordine. Ci sarà inoltre un vaglio – riporta il quotidiano – delle loro fedine penali. Anche Scotland Yard, come ogni volta, si muoverà al seguito dei loro tifosi per assicurarsi che non ci siano disordini. Sull'arrivo dei tifosi grava, secondo l'ordine pubblico, l’incognita dell’estate appena trascorsa, segnata dalle sconfitte inglesi, in ambito sportivo, per mano italiana: dalla finale degli europei di calcio, alla staffetta 4X100 alle Olimpiadi di Tokyo. È comunque più probabile che, come finora accaduto, la discesa in Romagna dei supporter dei Tre Leoni si trasformi ben presto in una festa pacifica e gogliardica.