Rimini: atti osceni in un locale, denunciato 29enne.

Atti osé all'interno di un locale sul Lungomare di Marina Centro a Rimini e per questo viene denunciato dai Carabinieri con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Protagonista della vicenda un ragazzo di 29 anni controllato dai militari intervenuti sul posto in seguito a delle segnalazioni. Il giovane avrebbe mostrato i suoi genitali all'interno della struttura. È stato poi identificato e, sulla base di quanto ricostruito, denunciato per il suo comportamento.

