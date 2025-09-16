TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" 12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rimini: Audi invade la corsia e centra un’auto, che finisce sulla cancellata. Morto il conducente

L'uomo alla guida, un 64enne di Fano, era stato defibrillato e massaggiato per oltre mezz'ora prima di essere portato in ospedale

16 set 2025
Rimini: Audi invade la corsia e centra un’auto, che finisce sulla cancellata. Morto il conducente

Grave incidente questa mattina, poco prima delle 9, in Viale Regina Elena, all’altezza dell’Hotel Du Soleil. Un’Audi A4 guidata da un uomo di 64 anni residente a Fano, diretta verso Riccione, avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta colpendo lateralmente una Volkswagen Tiguan guidata da un 66enne di Rimini.

L’impatto ha fatto finire il Tiguan contro la cancellata dell’albergo. Il conducente dell’Audi è stato soccorso sul posto, dove è stato defibrillato e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, quindi stabilizzato, intubato e trasportato in ospedale dove è deceduto. Il conducente del Tiguan ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. Sono intervenute due ambulanze, un’automedica, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Il tratto di lungomare interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni e riaperto intorno alle 10, con traffico deviato durante le operazioni di soccorso e rilievo.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia