Rimini: Audi invade la corsia e centra un’auto, che finisce sulla cancellata. Morto il conducente.

Grave incidente questa mattina, poco prima delle 9, in Viale Regina Elena, all’altezza dell’Hotel Du Soleil. Un’Audi A4 guidata da un uomo di 64 anni residente a Fano, diretta verso Riccione, avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta colpendo lateralmente una Volkswagen Tiguan guidata da un 66enne di Rimini. L’impatto ha fatto finire il Tiguan contro la cancellata dell’albergo. Il conducente dell’Audi è stato soccorso sul posto, dove è stato defibrillato e sottoposto a massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, quindi stabilizzato, intubato e trasportato in ospedale dove è deceduto. Il conducente del Tiguan ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. Sono intervenute due ambulanze, un’automedica, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Il tratto di lungomare interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni e riaperto intorno alle 10, con traffico deviato durante le operazioni di soccorso e rilievo.

