Rimini, aule per pregare e esoneri speciali: le scuole si attrezzano per il Ramadan Dato l'alto numero di studenti di fede musulmana, gli istituti riminesi permetteranno a coloro che lo desiderano spazi riservati per pregare ed esoneri speciali fino al 10 aprile

Rimini, aule per pregare e esoneri speciali: le scuole si attrezzano per il Ramadan.

Dalle aule per pregare a speciali esoneri, da musica e sport. Sono alcune delle possibilità previste dalle scuole di Rimini per permettere agli studenti di fede musulmana di celebrare il Ramadan, il mese sacro del digiuno che terminerà il 10 aprile.

In particolare sono stati riservati degli spazi ad hoc per le preghiere, esoneri dall'attività fisica e musicale, e in alcuni casi è possibile per i genitori riprendere i figli all'orario di pranzo. Ogni istituto - fa il punto il Corriere di Romagna - si è organizzato in autonomia dato l'alto numero di studenti di fede musulmana.

All'istituto alberghiero Malatesta "quando lo richiedono, i ragazzi sono autorizzati a sospendere l'attività che stanno svolgendo per recarsi in un altro luogo" all'interno della scuola - spiega la vicepreside Barbara Morri - "dove pregare". Al momento non risulta alcuna domanda pervenuta per esoneri da scienze motorie, anche se è consentito richiederli.

All'istituto Einaudi-Molari viene messo a disposizione, su richiesta, uno spazio per la preghiera. All'istituto comprensivo del centro storico di Rimini è permessa l'esclusione dalle lezioni di musica e canto durante il Ramadan. Nella vicina Bellaria-Igea Marina viene garantita la possibilità di riprendere i figli durante la pausa pranzo o di inserirli in altre classi dove possono svolgere attività alternative.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: