Le immagini dell'incidente

Grave incidente, verso le 15.30, sull'autostrada A14 a Rimini in direzione sud. Una Renault Modus, al chilometro 130, si è ribaltata al centro della carreggiata. Non si segnala il coinvolgimento di altre vetture. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: le vetture sono state dirottate tutte, a bassa velocità, in prima corsia. Tre i feriti portati all'ospedale Bufalini di Cesena.