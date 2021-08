Rimini: auto colpisce un gruppo di 4 persone, alla guida una donna anziana

Paura a Rimini nel pomeriggio quando, in viale Regina Margherita, a Rivazzurra, un'auto ha investito un gruppo di quattro persone. Alla guida una donna anziana che, mentre percorreva la strada in direzione Rimini, ha invaso l'altra corsia colpendo il gruppo. Ancora in corso di accertamento i motivi. Le quattro persone si trovavano davanti a un ristorante e una di loro sarebbe rimasta schiacciata contro un'auto parcheggiata. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Intervenuto anche l'elicottero di soccorso. Coinvolto anche uno scooter. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi e i soccorsi.

