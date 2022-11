Un uomo di 76 anni, Vittorio Della Rosa, molto noto a Riccione per essere titolare di un'agenzia immobiliare, è morto all'Ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Lo riporta la stampa locale. Lo scontro è avvenuto mercoledì a Rimini: l'uomo stava guidando il suo scooter quando, per circostanze da chiarire, si è scontrato violentemente con un'auto. È morto dopo due giorni di ricovero in gravi condizioni all'ospedale.