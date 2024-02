CRONACA Rimini: auto elettrica in fiamme alla Start Romagna [VIDEO]

Nella serata di martedì, un incendio ha completamente avvolto una Renault Zoe elettrica nel parcheggio della Start Romagna, a Rimini. L'auto, secondo i primi accertamenti, era stata consegnata proprio in quel giorno dal concessionario ed era in carica nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme. Le squadre del comando locale dei Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l'incendio che ha coinvolto anche una seconda vettura parcheggiata a fianco. Sono in corso verifiche per capire le cause. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio.

