CRONACA Rimini: auto finisce nel porto del canale sotto gli occhi dei passanti, muore imprenditore

Rimini: auto finisce nel porto del canale sotto gli occhi dei passanti, muore imprenditore.

E' finito con l'auto, una Smart, nel porto canale di Rimini e nonostante il tentativo di aiuto di un pescatore di origine africana, l'uomo alla guida del mezzo è deceduto. E' successo questa mattina intorno alle 7.30. L'auto è finita in acqua nella parte più profonda, in corrispondenza della ruota panoramica. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i militari della capitaneria di porto coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, intervenuto sul posto, la Smart è finita in acqua mentre lungo la banchina erano al lavoro gli addetti di un peschereccio. Un pescatore si è quindi lanciato in mare con un salvagente per aiutare l'automobilista, senza riuscirci. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini e una squadra di sommozzatori di Bologna. Sul posto anche la Polizia si Stato. La salma è stata recuperata ed è a disposizione del medico legale. Si tratterebbe di un noto imprenditore di 58 anni. La dinamica più accreditata è quella di un gesto volontario.

[Banner_Google_ADS]





Foto Gallery

I più letti della settimana: