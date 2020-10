VICINANZA Rimini: auto operatori sanitari danneggiate, carrozzieri offrono “manodopera gratuita”

Vicinanza concreta del consorzio Carrozzieri di Rimini e San Marino al personale sanitario che nei giorni scorsi è stato vittima di danneggiamenti alle loro auto, parcheggiate all'esterno dell'ospedale riminese. I ladri, forse due, hanno colpito un po' a caso, velocemente, alla ricerca di qualche euro. Alcune aziende del consorzio hanno così deciso di mettere a disposizione gratuitamente le loro maestranze per riparare i veicoli.

“Ci faremo carico di tutti i costi di manodopera per le riparazioni e la pulizia delle auto”, scrivono in grassetto in una nota. Inoltre chiederanno ai fornitori di applicare sconti extra sui ricambi. La condanna “per questi gesti vigliacchi e rivolti assurdamente nei confronti delle persone più esposte ai rischi e alle difficoltà del paese – scrivono – è netta e senza appello”. Riportano inoltre due numeri di telefono per avere ogni informazione: 347-8511541 (CNA) e 333-9035178 (Confartigianato)



