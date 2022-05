INFRAZIONE Rimini: auto passa col rosso, motociclista “vede la morte in faccia”

Ignora il semaforo rosso di via Chiabrera, a Rimini, e sfiora un motociclista che stava attraversando l'incrocio. A diffondere i “frame” da brividi, ripresi dalle telecamere della Polizia locale, il Comune della città rivierasca, per sottolineare quali gravi conseguenze possono portare azioni così incuranti del prossimo durante la guida. Fosse transitato una frazione di secondo prima, l'uomo in sella alla Vespa sarebbe stato centrato in pieno, probabilmente con risvolti tragici.

Un episodio, scrive ancora il Comune, fortunatamente andato a buon fine che testimonia il numero ancora troppo elevato di infrazioni semaforiche che, nonostante il crescente numero di impianti di videosorveglianza, faticano a diminuire.

Da gennaio 2022, i passaggi con il rosso registrati dagli occhi elettronici del sistema di rivelazione automatico sono stati 4.880, cifra più o meno in linea con le numerose violazioni del 2021, ben 16.344, già in crescita rispetto al 2020 (9.517 infrazioni, nonostante il lockdown) e rispetto al 2019 (8.693, quando gli incroci sottoposti a controllo erano cinque).

Foto Gallery I frame diffusi dalla Polizia locale e dal Comune di Rimini

