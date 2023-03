CRONACA Rimini: auto perde controllo e centra un dehor

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze a Rimini. Una Ford Fiesta, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo mentre stava percorrendo Viale Regina Margherita, in direzione Riccione. La macchina avrebbe quindi impattato contro un dehor, per poi ribaltarsi sulla strada. Il conducente è uscito illeso dal veicolo e non è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso. Intervenuti sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e il personale del 118.

