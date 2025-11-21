Rimini: auto prende fuoco nel garage, salvi due anziani

Alcune immagini dall'incendio nella palazzina

Momenti di paura nel primo pomeriggio in una palazzina in via Covignano, a Rimini, dove un garage è andato in fiamme dopo un incendio scaturito da un'auto.

Attorno alle 15:30, una coppia di anziani si apprestava a prendere la loro Panda per uscire. Secondo le riscostruzioni, una volta saliti sulla loro auto, l’uomo ha inserito la chiave nel quadro: in quell’istante si è sprigionato un denso fumo, seguito da fiamme improvvise che hanno avvolto il veicolo. I due sono riusciti a mettersi in salvo immediatamente, uscendo illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio: l’auto è andata completamente distrutta e il garage è stato dichiarato inagibile. Non si registrano feriti. Presente anche la Polizia di Stato, che ha gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell’area durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina.







