TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:11 Coppa Davis, Berrettini torna martello: Italia avanti 1-0 sul Belgio in semifinale 18:09 “San Marino e l'Europa: lo snodo decisivo”, Beccari: "Verso la competenza mista sull'Accordo" 17:06 Rimini: auto prende fuoco nel garage, salvi due anziani 16:31 Gestione Accordo Ue: odg di maggioranza, l'opposizione non ci sta 16:18 “Il profumo dei ricordi”, convegno internazionale voluto dall'ISS 16:14 Arrivato il freddo, scenderà anche la neve? Risponde Luca Gualandra 15:21 Elezione Giunte, ultimo giorno di campagna elettorale
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Rimini: auto prende fuoco nel garage, salvi due anziani

21 nov 2025
Alcune immagini dall'incendio nella palazzina
Alcune immagini dall'incendio nella palazzina

Momenti di paura nel primo pomeriggio in una palazzina in via Covignano, a Rimini, dove un garage è andato in fiamme dopo un incendio scaturito da un'auto.

Attorno alle 15:30, una coppia di anziani si apprestava a prendere la loro Panda per uscire. Secondo le riscostruzioni, una volta saliti sulla loro auto, l’uomo ha inserito la chiave nel quadro: in quell’istante si è sprigionato un denso fumo, seguito da fiamme improvvise che hanno avvolto il veicolo. I due sono riusciti a mettersi in salvo immediatamente, uscendo illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio: l’auto è andata completamente distrutta e il garage è stato dichiarato inagibile. Non si registrano feriti. Presente anche la Polizia di Stato, che ha gestito la viabilità e garantito la sicurezza dell’area durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia