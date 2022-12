Rimini, auto sammarinese coinvolta in uno scontro in rotatoria [fotogallery]

Incidente nella mattinata di venerdì a Rimini, alle spalle del Centro commerciale Le Befane. Una Fiat Panda targata San Marino viaggiava in via Bernardino Varisco quando, dopo essere entrata nella rotatoria, è stata colpita da una Ford Fiesta che proveniva da via Macanno. La corsa delle due auto è poi terminata contro un palo della segnaletica verticale. Uno scontro non particolarmente violento ma che ha causato danni ai mezzi, soprattutto alla Fiesta, nel cui abitacolo è esploso anche l'airbag lato passeggero. Sul posto la Polizia locale di Rimini, per i rilievi e la gestione del traffico, e l'ambulanza del 118. Le condizioni, seppur non gravi, di una persona coinvolta nell'incidente hanno infatti richiesto le cure dei sanitari.