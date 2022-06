Rimini: auto si scontra contro tre veicoli e carambola

Incidente nel primo pomeriggio a Rimini. Per ragioni da accertare una donna, a bordo di una Ford Fiesta, ha perso il controllo e si è scontrata con tre veicoli parcheggiati lungo Via Praga, all'altezza dell'incrocio con Via del Tulipano, facendo carambolare il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per estrarre la donna, e i sanitari del 118. Nell'incidente la conducente ha riportato ferite lievi, che hanno richiesto il trasporto all'Ospedale Infermi. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.