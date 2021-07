Rimini: auto urta moto e scappa, è caccia al pirata della strada

le immagini dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia a Wembley. Una Ducati, stava percorrendo via Valturio a Rimini in direzione monte-mare quando è venuta in contatto con una vettura. La moto è prima scivolata lungo la strada, urtando alcuni veicoli parcheggiati e perdendo pezzi. L'auto ha proseguito senza fermarsi a prestare soccorso ai due occupanti: si tratta di un riminese di 39 anni, che ha avuto la peggio con lesioni importanti ed è stato trasportato in Ospedale in prognosi riservata. Con lui c'era una 28 enne di Santarcangelo, rimasta ferita in maniera meno grave. La Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha raccolto le prime testimonianze ed è alla ricerca di testimoni oculari dello scontro, nel quale l'auto pirata ha perso lo specchietto retrovisore.