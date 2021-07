FESTEGGIAMENTI Rimini: auto urta moto e scappa, è caccia al pirata della strada La Polizia Locale sulle tracce dell'automobilista che non si è fermato a prestare aiuto

Tutti in piedi al Rose'n Crown di Rimini dopo la parata di Donnarumma e la conquista dell'Europeo. Una gioia incontenibile per i tanti tifosi della nazionale italiana che hanno scelto di seguire la finale proprio nel locale più british della riviera. I festeggiamenti sono andati in scena un po' ovunque a Rimini, con sfilate di auto, clacson e bandiere tricolori. In tanti si sono radunati in piazzale Fellini e per festeggiare hanno fatto il bagno alla fontana dei Quattro Cavalli. Per tenere sotto controllo la festa oltre alla chiusura del lungomare di Marina centro a Rimini è stato organizzato un consistente presidio delle forze dell’ordine ma è stato praticamente impossibile imporre il divieto di assembramento. Una nottata di festa in cui purtroppo c'è stato anche un grave incidente.



È avvenuto intorno alle 2 di notte, nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia a Wembley. Una Ducati, stava percorrendo via Valturio a Rimini in direzione monte-mare quando è venuta in contatto con una vettura. La moto è prima scivolata lungo la strada, urtando alcuni veicoli parcheggiati e perdendo pezzi. L'auto ha proseguito senza fermarsi a prestare soccorso ai due occupanti: si tratta di un riminese di 39 anni, che ha avuto la peggio con lesioni importanti ed è stato trasportato in Ospedale in prognosi riservata. Con lui c'era una 28 enne di Santarcangelo, rimasta ferita in maniera meno grave. La Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha raccolto le prime testimonianze ed è alla ricerca di testimoni oculari dello scontro, nel quale l'auto pirata ha perso lo specchietto retrovisore.



