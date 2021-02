Rimini: autotrasportatore trovato senza vita nella cabina del camion

Una macabra scoperta è stata effettuata stamattina nei pressi del casello autostradale di Rimini Nord. Secondo quanto riporta Rimini Today il corpo senza vita di un autotrasportatore è stato trovato all'interno della cabina di guida del camion. Il ritrovamento dell'uomo, di cui non sono state fornite le generalità, è avvenuto nella piazzola nei pressi del ristorante "Berto", in cui stava sostando all'interno del suo mezzo.









A dare l'allarme, poco prima delle 10, altri camionisti che si sono resi che il collega non dava segni di vita e non rispondeva alle chiamate. Intervenuti sul posto i medici del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, per tentare di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. In corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Rimini, per individuare le cause della morte.