Rimini: aveva un "mercatino" di sostanze stupefacenti in casa, arrestato sessantenne

Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Rimini, al seguito di alcune indagini, hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino sessantenne con precedenti in materia di armi e stupefacenti. L'uomo aveva allestito un vero e proprio mercatino in casa sua in cui vendeva svariate tipologie di hashish, marijuana, anfetamina, MDMA e farmaci oppiacei. Nella sua abitazione sono state trovate anche due pistole scacciacani e una giocattolo a gas, che riproducevano le fattezze di armi semiautomatiche. Il riminese è stato arrestato e portato al carcere di Rimini.

Nell'ambito dei controlli gli agenti hanno anche deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un bolognese 58enne che alloggiava in un hotel di Rimini, sorpreso con marjuana e hashish.