Rimini avrà 75 agenti di rinforzo per l'estate

Da metà luglio e per tutto agosto, la provincia di Rimini potrà contare su 75 agenti in più, il doppio dello scorso anno. A riferirlo è il Sindacato autonomo di polizia che, da tempo, chiede rinforzi, oltre all’apertura dei punti di appoggio a Bellaria e Riccione. “Proficuo - si legge in una nota - il lavoro delle ultime settimane del Questore Lavezzaro ai primi accenni di difficoltà sul territorio”. “Il segnale di attenzione che ci attendavamo è arrivato”, esulta il segretario provinciale Roberto Mazzini, che sottolinea come il Sap continuerà a chiedere di “allungare il periodo di permanenza degli operatori di rinforzo, confidando in una definitiva nuova valutazione delle necessità di questo stupendo territorio votato al turismo”.