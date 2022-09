POLIZIA Rimini: avvicendamento in Questura, il neo dirigente della Squadra Mobile: "Priorità sicurezza" Alla fine di una estate che il questore definisce “impegnativa ma stimolante”, due nuovi funzionari in Questura a Rimini

"Una realtà più impegnativa di quanto mi aspettassi ma mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto”, sul bilancio della sua prima estate a Rimini il Questore di Rosanna Lavezzaro non aggiunge altro perché presto una conferenza stampa del Prefetto metterà in fila i dati e ed i nodi del territorio romagnolo, che conta due nuovi funzionari in Questura. Per quanto riguarda la Squadra Mobile Dario Virgili subentra a Mattia Falso. “Rimini è una piazza impegnativa - spiega il vice questore aggiunto, che ha ricoperto lo stesso incarico a Ferrara - ma è anche vero che le risposte a livello repressivo ci sono state. Eredito una Squadra mobile in salute, che funziona. Ringrazio il mio predecessore”. Il Commissario Angelo Pio Lo Maestro, neo dirigente dell'Ufficio tecnico logistico, viene dalla questura di Foggia ed è a Rimini da luglio: ha pertanto già toccato con mano le difficoltà, in termine di ordine pubblico e sicurezza, di gestire un territorio la cui popolazione quadruplica durante la stagione estiva.

Nel video l'intervista al Dirigente della Squadra Mobile Dario Virgili ed a Angelo Pio Lo Maestro, neo dirigente dell'Ufficio tecnico logistico

