INCIDENTE DOMESTICO Rimini: avvolto dalle fiamme mentre pulisce la stufa, trasportato d'urgenza al “Bufalini”

Grave incidente domestico nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13:30, a Gaiofana di Vergiano, in via Rodella, sulle colline riminesi. Dalle prime informazioni pare che uomo di 58 anni stesse pulendo una stufa a pellet utilizzando dell'alcol. Per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente una fiammata ha avvolto l'uomo che è rimasto seriamente ustionato. La stufa sarebbe infatti esplosa. Sul posto due mezzi del Vigili del Fuoco e il 118 che ha disposto il suo trasporto all'ospedale "Bufalini" di Cesena in codice di massima gravità, tanto che era stato chiamato anche l'elisoccorso. Il trasferimento al nosocomio cesenate è però avvenuto in ambulanza.

