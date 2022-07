PONTE TIBERIO Rimini: baby gang pesta a sangue fidanzatini 15enni, portati in ospedale

Una coppia di fidanzati quindicenni è stata picchiata a sangue giovedì pomeriggio da un gruppo di coetanei a Rimini. Secondo quanto riporta la stampa locale, i due sono stati presi a calci e pugni da una baby gang. I fatti si sono svolti attorno alle 18.30 tra via Marecchia e il Ponte di Tiberio. Stando ai racconti delle vittime e di un testimone intervenuto per difendere i due, il gruppo era composto da una decina fra maschi e femmine, all'apparenza di origini straniere. Una comitiva che sarebbe solita stazionare nei pressi dell'invaso del Tiberio. La scintilla pare sia scattata dopo che uno di questi ha rivolto al 15enne una frase nei confronti della ragazza. Dal gruppo si sarebbe quindi staccata una ragazza che si sarebbe scagliata contro la fidanzata del 15enne, con calci e pugni. Alla mischia si sarebbero poi aggiunti gli amici prendendo di mira anche il fidanzato. Alcuni passanti, anche loro minacciati, sono intervenuti mettendo fine alla rissa e chiamando il 118, mentre il gruppo fuggiva. I due 15enni sono stati portati in pronto soccorso: lui ha ricevuto un pugno che gli ha deviato il setto nasale ed è stato dimesso con prognosi di 12 giorni; la fidanzata, finita a terra sotto i colpi del branco, è stata dimessa con sette giorni di prognosi. Il giorno dopo l'accaduto, la ragazza si è recata in questura per presentare denuncia. La Squadra mobile è ora alla ricerca dei responsabili dell'aggressione e sta scandagliando le immagini di videosorveglianza della zona. La scena potrebbe infatti essere stata ripresa dalle telecamere di via Marecchia sotto le quali – racconta il Corriere Romagna – la ragazzina di sarebbe spostata sapendo della loro esistenza.

