Rimini: baby rapinatori accoltellano e derubano un passante, la Polizia li rintraccia

Avevano compiuto una violenta rapina nei confronti di un cittadino del Bangladesh, sfociata in un accoltellamento.



Il tutto era iniziato lo scorso 5 febbraio quando la vittima era stata agganciata dai due in Via Sabinia, a Rimini. L'uomo ha cercato di reagire alla richiesta dei baby rapinatori di consegnargli tutti i soldi, ma i due, armati entrambi di coltello, l'hanno colpito all’inguine della coscia sinistra ed alla scapola sinistra, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. In stato di shock per il dolore l'uomo è svenuto a terra e i due gli hanno sfilato portafoglio in cui erano custoditi 350 euro in contanti. Ripresosi, dopo un'ora, è riuscito a contattare il 112.









Il bangladese è stato in grado di identificare uno dei due autori, un sedicenne che aveva compiuto una rapina ad un minimarket di Miramare mezz'ora dopo l'accoltellamento. Dall'analisi dei tabulati telefonici e delle frequentazioni il complice, anche lui sedicenne, è stato rintracciato presso la Caritas cittadina.

Come era accaduto per il suo complice, il minorenne è stato portato in un'istituto penale minorile di Bologna, in attesa di convalida.