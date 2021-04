STABILIMENTI BALNEARI Rimini. Bagnini soddisfatti per l'apertura del 15 maggio, Vanni: “L'importante è che sia duratura” Da locali pubblici 200 domande per occupazione suolo pubblico

“Avere una data di riferimento è per noi importante. Le nostre spiagge sono pronte", commenta così il presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud, Mauro Vanni, la notizia sull'apertura degli stabilimenti prevista dal governo per il 15 maggio. L'importante, sottolinea Vanni, è che “la riapertura sia duratura”, perché "la cosa più drammatica sarebbe dover richiudere”.

E i bagnini sono già al lavoro per i lavori di manutenzione, mentre le ruspe stanno già spianando la grande duna lunga chilometri che viene eretta al termine di ogni stagione per proteggere gli stabilimenti dalle mareggiate invernali.

Soddisfazione anche da parte dell'assessore alle Attività economiche riminese, Jamil Sadegholvaad: "Finalmente abbiamo una data, quella del 26 aprile. Rimini è pronta a ripartire". Il primo strumento che l'amministrazione di Rimini mette in campo è 'open space', ovvero la concessione gratuita di suolo pubblico per i dehors di bar e ristoranti, un'iniziativa avviata con la pandemia. "Anche ieri in Comune sono arrivate nuove domande, ormai siamo vicini a quota 200", ha detto l'assessore, che ha annuncio un incontro in settimana con le associazioni di categoria "per definire omogenee regole d'ingaggio per le riaperture. Che devono essere in assoluta sicurezza".

