Rimini: bar non rispetta norme anti covid, sanzionati locale e clienti

Nell'ambito dei controlli della Polizia di Stato di Rimini per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, nel pomeriggio di ieri, gli agenti sono intervenuti in un bar di via Marecchiese dove alcune persone stavano consumando delle bevande nell’area del porticato esterno del locale. I poliziotti hanno proceduto così a sanzionare i cinque clienti del bar, inottemperanti alle vigenti disposizioni in materia Covid-19 e il proprietario del locale perché, incurante delle disposizioni contenute nei DPCM, che dopo aver somministrato al banco le bevande, ne permetteva la consumazione sugli arredi esterni.