Rimini: barbiere vende "viagra" illegale nel suo negozio

Ad insospettire gli agenti della polizia locale di Rimini è stato soprattutto il continuo viavai di clienti e dopo alcuni giorni di osservazione all'estero di una barberia di Rimini hanno fatto irruzione nel salone dove hanno sequestrato un ingente quantitativo di farmaci illegali tipo “viagra”, sotto forma di pillole (più di 180 quelle sequestrate tra blu, rosse e gialle), fiale o liquidi. Nel retrobottega del negozio era stato allestito un vero e proprio laboratorio per la somministrazione intracavernosa del farmaco illegale, con siringhe (una cinquantina), fiale (almeno 5) e tutto l’occorrente.

Farmaci illegali non tracciati dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), importati dall’estero o acquistati su internet. Sequestrato tutto i materiale da parte degli agenti, il titolare, un uomo di 76 anni, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di farmacista e l’importazione di farmaci non autorizzati e relativo commercio.