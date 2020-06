Rimini: barca "in fiamme"; al porto turistico l'esercitazione della Capitaneria di Porto

Esercitazione antincendio nel porto turistico di Rimini. La Capitaneria di Porto ha simulato un incendio a bordo di un’unità da diporto, ormeggiata al pontile della darsena. Sono intervenuti, oltre al personale di terra che ha coordinato lo sgombero dell’area e l’interdizione all’accesso di auto e persone, anche un battello veloce della Guardia Costiera, e un mezzo dei Vigili del fuoco di Rimini che ha effettuato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sono stati così monitorati i tempi d’intervento in caso di evento reale. “Risultati soddisfacenti”, scrive in una nota la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Rimini. Un'esercitazione “ritenuta idonea” per testare la logistica e le apparecchiature antincendio dislocate all’interno del porto.