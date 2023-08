CRONACA Rimini: battibecco per una ricarica, 21enne prende a bottigliate commesso L'aggressore è un giovane senegalese, che si è dato alla fuga dopo aver colpito il dipendente di un negozio di telefonia di piazzale Cesare Battisti

Rimini: battibecco per una ricarica, 21enne prende a bottigliate commesso.

Il commesso di un negozio di telefonia di piazzale Cesare Battisti, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Rimini, è stato aggredito da un giovane che – pare – avesse problemi con la ricarica del proprio smartphone. Il commesso – ricostruisce Rimini Today – cercava di spiegargli che il malfunzionamento non dipendeva dal suo negozio, ma gli animi si sono presto scaldati fino a che il cliente lo ha colpito con una bottiglia di vetro, procurandogli una ferita al sopracciglio, mentre l'aggressore si è subito dato alla fuga. È stato così richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Gli agenti si sono così messi sulle tracce del giovane, ben presto intercettato da una pattuglia dell'Esercito in via Roma. Il giovane è stato portato in Questura e identificato: si tratta di un senegalese di 21 anni.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: