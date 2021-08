TRAGEDIA SFIORATA Rimini: bimba di 11 mesi cade nel porto, militare Guardia Costiera la salva

È accaduto tutto in un attimo, il passeggino che finisce in acqua, le urla della madre, il militare che non esita a tuffarsi. Una tragedia sfiorata quella di venerdì sera a Rimini, a pochi passi di distanza dal faro e dalla sede della Capitaneria di Porto. Sono le 19.30 quando il passeggino con una bimba di 11 mesi cade in mare, forse per un attimo di distrazione della mamma. Una dinamica da ricostruire, come riporta la stampa locale. Il militare della Guardia costiera sente le grida disperate della donna, capisce cosa è successo e non esita a tuffarsi. A quell'ora c'è gente al porto canale di Rimini, turisti e riminesi a passeggio o di corsa, ma è l'uomo, solitamente impegnato in divisa nell'operazione "Mare Sicuro", ad agire prontamente, tuffandosi e recuperando il passeggino che stava affondando. Una volta in superficie, ha liberato la bambina, per poi consegnarla alle persone sulla banchina. Il 118 intervenuto subito dopo, l'ha visitata riscontrando molta paura ma nessuna conseguenza, senza portarla in ospedale per accertamenti. Una avventura a lieto fine, con la bimba tornata tra le braccia della madre.

