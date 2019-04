Rimini: bimba di 7 anni con la tubercolosi, compagni e insegnanti sotto osservazione

Da diversi giorni una bimba riminese di 7 anni aveva la febbre e non rispondeva alle cure. Da accertamenti più approfonditi disposti dal pediatra si è scoperto che si trattava di tubercolosi. A raccontarlo è l'edizione odierna del Resto del Carlino. Immediato il ricovero all'ospedale Infermi nel reparto Infettivi, mentre l'Ausl si è mobilitata per far scattare il protocollo ministeriale. Così i piccoli compagni di classe, gli insegnanti e i familiari – una quarantina di persone in tutto - sono stati sottoposti al test di Mantoux, per accertare se qualcuno era positivo alla Tbc. Anche se si dovessero riscontrare positività, fanno sapere i medici, non è detto che la malattia venga contratta. Le condizioni della piccola – si legge sul quotidiano – non sono preoccupanti e la terapia sta facendo effetto.