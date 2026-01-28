CRONACA Rimini, bimba maltrattata e lasciata fuori casa: madre indagata, figlia affidata al padre Docce fredde, umiliazioni e abbandoni sul pianerottolo mentre la donna andava al bar. Disposto il divieto di avvicinamento. La piccola si era confidata con un’insegnante: “Adesso mi ammazza”

È una triste storia di vessazioni, violenze fisiche e psicologiche da parte della madre quelle raccontate da una bambina residente a Rimini alla propria maestra. Da lì è partita la segnalazione alle autorità che ha portato il gip del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, a disporre per una 40enne di origini sudamericane l'allontanamento dalla figlia e una segnalazione ai servizi sociali per il primo figlio per il quale sarà valutata la capacità genitoriale. Allo stesso tempo ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla bambina che è stata affidata al padre. Il giudice non ha disposto il braccialetto elettronico “esclusivamente per non turbare le nuove dinamiche familiari della bambina” .

Come riportato dall'Ansa, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati dopo che la bambina si era confidata con una maestra a scuola dicendo della mamma: "Adesso mi ammazza". Era stata quindi l'insegnante a segnalare la situazione di estrema difficoltà in cui viveva la bambina. Una prima conferma era arrivata da un sopralluogo fatto d'urgenza da un'assistente sociale a casa della donna. Nella relazione dei servizi era stato infatti evidenziato come l'abitazione fosse poco curata, con pavimenti sporchi e una cucina poco igienica.

La bimba si era poi confidata una seconda volta con la maestra raccontando come la madre si comportasse male con lei e con il fratello, specialmente quando beveva troppo e quando il fratello si metteva in mezzo. Rammentava un episodio in cui lo aveva picchiato e gli aveva fatto uscire sangue dal naso. Una situazione che si era aggravata quando la madre aveva capito che era sotto osservazione da parte dei servizi sociali e che la figlia si era confidata con un adulto.

Nel corso del procedimento a carico della 40enne, il gip ha ascoltato in audizione protetta direttamente dalla bambina la descrizione della difficile situazione familiare. La bimba ha quindi detto alla psicologa del tribunale e al gip che quando la mamma si comportava male, la sua reazione era quella di andare in camera a pregare, di chiudersi nella stanza insieme al fratellino per aspettare che passasse la sfuriata della donna.

Lo scorso novembre il padre della bambina ha presentato un esposto denuncia a carico della ex compagna con la quale la relazione era stata fin da subito problematica. In un'occasione, già nel 2017, erano stati attivati i servizi sociali dopo un intervento della polizia a casa della donna. Dai racconti della bambina, emerge una dipendenza della mamma dall'abuso di alcolici e di come, in più occasioni, i due figli della 40enne venivano portati al bar dalla mamma anche per ore.



Tra le vessazioni che la piccola ha raccontato di aver subito c'è una doccia fredda per punizione, durante la quale alla piccola sarebbe mancato il fiato, il taglio dei capelli in modo irregolare come ritorsione per essersi fatta pettinare dalla nuova compagna del padre. Un'altra volta la donna avrebbe gettato il grembiule della bambina nel water, sporcato con urina e deiezioni, recuperato e infilato sporco nello zaino, dicendole di portarlo al padre il giorno dopo per andare a scuola.

La bambina avrebbe spiegato che la madre la puniva perché “aveva parlato male” di lei con gli assistenti sociali. In un episodio, secondo Il Resto del Carlino, la 40enne avrebbe infilato un orologio nell’occhio della figlia.

Ora la madre deve stare almeno a 800 metri di distanza dalla piccola ed evitare i luoghi da lei frequentati e qualsiasi forma di contatto.

