Rimini: bimbo di 4 anni rischia di annegare, ripescato dal bagnino di salvataggio

“Aveva già cominciato a bere quando l'ho ripescato”, racconta al Corriere Romagna Roberto Bertozzi, il bagnino di salvataggio che ieri mattina ha salvato la vita ud un bimbo francese di 4 anni. I genitori lo avevano perso di vista e lo stavano cercando tra gli ombrelloni. Il bambino invece si trovava in acqua, davanti al bagno 63 di Rimini, e Bertozzi lo stava sta tenendo d'occhio vista l'insolita situazione: il piccolo infatti non era accompagnato, non aveva braccioli né ciambella salvagente. “Vedendo che stava cominciando ad andare sott'acqua – continua il bagnino – l'ho issato subito a bordo del moscone e riportato a riva. Era spaventato ma in buone condizioni”. Qui, con grande sorpresa, non c'erano i genitori ad aspettarlo, trovati poi dal gestore dello stabilimento balneare. “Non siano baby sitter – dice il bagnino al quotidiano -, chi porta al mare i bambini deve guardarli”.