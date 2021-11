Rimini: bimbo morì dopo incidente, indagati i genitori per non aver allacciato correttamente il seggiolino

Sono stati indagati per omicidio stradale e rischiano il processo i genitori di un bambino di due anni e quattro mesi morto nel 2019 per le ferite riportate in un incidente d'auto avvenuto a Rimini, in via Coriano. Secondo il Corriere Romagna che riporta oggi la notizia, madre e padre difesi dagli avvocati Stefano Cecchetti e Maria Rivieccio, secondo le accuse contenute nell'avviso di conclusione indagine notificato dalla Procura della Repubblica, non avrebbero agganciato correttamente il seggiolino del bimbo. L'incidente avvenne il 19 marzo del 2019, l'auto dei genitori si scontrò con quella di una giovane automobilista riminese, pure indagata, difesa dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri. Il bimbo fu trasportato in ospedale con l'elicottero e morì tre giorni dopo per le gravi lesioni riportate nello scontro.