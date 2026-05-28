Rimini blindata tra Vasco, RiminiWellness e ponte del 2 giugno: il Comune chiede rinforzi stabili

Un fine settimana di massima allerta per Rimini sotto il profilo della sicurezza data la concomitanza tra il maxi concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri, la manifestazione fieristica di RiminiWellness e il ponte del 2 giugno. Una sovrapposizione che impone un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e che suggerisce all'amministrazione comunale di tornare a chiedere ancora una volta dei rinforzi in pianta stabile.

Per il ponte "in campo ci sono tutti i nostri operatori della Polizia locale - afferma a margine di una conferenza stampa l'assessore locale alla Sicurezza, Juri Magrini -, in collaborazione con la Prefettura. Sono occasioni per il nostro territorio importanti per creare economia".

In vista dell'estate, "ci auguriamo che il Ministero, come tutti gli anni, mandi i rinforzi di cui questo territorio ha bisogno. Ormai sono diventati una necessità strutturale, annuale. Non possiamo più parlare solo di rinforzi estivi", dice l'assessore sottolineando la concomitanza di eventi tutto l'anno. A preoccupare il Comune è anche la notizia di una prevista riduzione degli organici per i vigili del fuoco. "Qualche preoccupazione ce la desta. Bisogna essere positivi. Auspichiamo che possano essere recuperati nel più breve tempo possibile", afferma Magrini.







