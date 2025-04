RIMINI Rimini, blitz antidroga: arrestato 41enne, sequestrati mefedrone e LSD Gli agenti hanno sequestrato oltre 140 grammi di mefedrone e 10 pastiglie di LSD, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi

Rimini, blitz antidroga: arrestato 41enne, sequestrati mefedrone e LSD.

Nel pomeriggio di ieri, durante un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo di 41 anni, trovato in possesso di diverse droghe sintetiche e psichedeliche. Nell'abitazione del sospettato, situata nel centro città, gli agenti hanno sequestrato oltre 140 grammi di mefedrone e 10 pastiglie di LSD, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

L'intervento è scattato a Miramare, dopo che una pattuglia in borghese della squadra giudiziaria ha fermato e identificato un uomo di 38 anni, sorpreso in un parcheggio mentre si iniettava una sostanza riconosciuta come mefedrone, potente droga chimica dagli effetti stimolanti. La gravità della situazione ha spinto gli agenti a intensificare le indagini, indirizzandole verso l’individuazione dei possibili fornitori. Le verifiche hanno portato, poche ore dopo, a un appartamento in centro, abitato dal sospettato.

Durante la perquisizione domiciliare, autorizzata dalla polizia giudiziaria, sono stati rinvenuti 142,50 grammi di mefedrone nascosti tra cucina e camera da letto, in parte già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Alcune confezioni riportavano l'etichetta in tedesco "non utilizzare per il consumo umano". Oltre al mefedrone, gli agenti hanno trovato dieci compresse di LSD e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Rimini. La persona trovata a consumare droga è stata invece segnalata alla Prefettura ai sensi dell'articolo 75 del DPR 309/90, relativo alla detenzione per uso personale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: