Rimini: blocca le auto in fila per il tampone, denunciato

E' stato denunciato dalla polizia di Stato per interruzione di pubblico servizio un riminese che ieri pomeriggio intorno alle 17, al punto tamponi dell'Ospedale Infermi, ha bloccato la fila intenzionato a farsi dare il nome di chi lo aveva segnalato all'Ausl come potenziale positivo. L'uomo, che ha assunto da subito un atteggiamento aggressivo e molesto, pretendendo di conoscere il nome della persona risultata positiva con cui aveva avuto contatti tali da doversi sottoporre a tampone, ha prima parcheggiato la propria auto in posizione trasversale rispetto alla fila, impedendo l'accesso agli altri utenti, e poi ha iniziato a riprendere la scena col proprio cellulare.

E' intervenuta una guardia giurata, ma non è riuscita a riportare la calma. Solo quando è arrivata una volante della Polizia l'uomo si è calmato, ma per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Le operazioni di screening sono state bloccate per circa 30 minuti dopodiché i sanitari hanno potuto riprendere le pratiche per tamponi.