"SALVACQUE" Rimini: bloccati 6,5 mc di plastica in mare dalle barriere “acchiappa-rifiuti”

In cinque mesi di sperimentazione, le due barriere “acchiappa-rifiuti” poste sul deviatore del fiume Marecchia e nella zona del ponte di Tiberio, hanno intercettato 200 bottiglie di vetro, 6,5 metri cubi di plastica, 50 litri di mozziconi di sigaretta, oggetti vari e 200 litri d'acqua con presenza di idrocarburi, nell'ambito di una iniziativa proposta da Petroltecnica e voluta e supportata da Regione Emilia-Romagna e dal Comune. Una importante raccolta di plastiche, rifiuti e materiali galleggianti a tutela dell’area fluviale, secondo Palazzo Garampi.

"Entrambe le barriere sono parte integrante del progetto 'salvacque', un programma voluto dagli enti locali, unico in Italia - ha sottolineato l'assessora all'ambiente Anna Montini -, sia per ridurre la presenza di rifiuti in mare e negli specchi d'acqua urbani, soprattutto di plastica, sia per favorire il riporto a terra dei rifiuti da parte dei pescatori". “Dal report periodico eseguito da Petroltecnica – ha continuato l'assessora - si evince che l’acqua è visibilmente più pulita e trasparente, priva di importanti fenomeni di degradazione organica, con assenza di residue iridescenze idrocarburiche che provengono dalle acque del porto canale”.

