Rimini: Bmw davanti all'Ospedale tampona un'auto e fugge perdendo la targa.

Un incidente è avvenuto nella serata di sabato. Una Bmw stava percorrendo via Settembrini in direzione Rimini Riccione, quando proprio davanti all'Ospedale Infermi, ha tamponato una vettura, Renault Koleos, che procedeva nella corsia di sorpasso. A bordo una coppia. Il conducente della Bmw, fatta retromarcia, è poi scappato, abbattendo nella fuga anche una cartello della segnaletica. Manovra che non è sfuggita ad alcuni testimoni, che avrebbero raccontato alle forze dell'ordine, come la vettura stesse zigzagando tra le due corsie. Nello scontro, il pirata della strada ha perso anche la targa anteriore. La coppia nella vettura tamponata ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118, giunti dal vicino nosocomio.

