Rimini: Bmw prese di mira, rubano volanti e cruscotti [FOTOGALLERY]

Gli interni di varie Bmw erano senza volante, smontato come i cruscotti digitali. Lo ripartano i principali quotidiani locali. È successo a Rimini e nelle ultime settimane sono stati messi in atto svariati colpi a danno delle autovetture parcheggiate creando danni rilevanti. "I malviventi, abili a sviare sistemi d'allarme e a non farsi scoprire, si impossessano di volanti e cruscotti digitali per poi immetterli, come ricambi, in un mercato nero evidentemente sempre molto florido" - riporta altarimini.it.