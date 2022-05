OCCUPAZIONE Rimini: borsino professioni maggio-luglio 2022, 6.200 entrate previste a maggio

Rimini: borsino professioni maggio-luglio 2022, 6.200 entrate previste a maggio.

Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi: per la provincia di Rimini l’indagine rileva 6.200 entrate previste nel mese di maggio e 22.980 nel trimestre maggio-luglio 2022, con una variazione sull’analogo periodo del 2021 di +8.540 entrate previste, mentre la variazione rispetto al solo maggio 2021 è di + 2.670.

I contratti previsti per le entrate nel mese di marzo riguardano per il 92% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) con 7 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente; il restante 8% è riferito a lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze). In 33 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, ma nell’area amministrativa raggiungono il 41,7%.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: