Rimini: botte alla convivente, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Rimini Miramare hanno arrestato un 39enne straniero, per maltrattamenti in famiglia. Sono intervenuti nelle notte di martedì 26 luglio e lo hanno fermato dopo che era stata segnalata un'aggressione nei confronti di una donna, sua convivente. La vittima ha riferito di aver già subìto in passato episodi violenti e, medicata in pronto soccorso, ha avuto una prognosi di 15 giorni. In attesa della convalida del provvedimento da parte del Gip di Rimini, il 39enne è stato portato in carcere.