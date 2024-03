Rimini, bottiglie di vetro verso bambini dell'asilo: “Non possono passarla liscia”

Ha dell'incredibile la storia che racconta “Il Resto del Carlino” di Rimini. Momenti di paura, che potevano trasformarsi in tragedia, lunedì mattina per un gruppo di bimbi della scuola dell'infanzia 'Il Delfino'. Dopo un breve passeggiata, gli alunni con le educatrici stavano rientrando nella sede di Via Niccolò Tommaseo quando sono stati utilizzati come bersagli da ragazzi – pare un paio – che hanno lanciato verso di loro alcune bottiglie di vetro.

Le maestre, di corsa, hanno così portato il gruppo nel sottopasso del Metromare per metterli al riparo e dare l'allarme. All'arrivo della Polizia, gli autori del folle gesto non c'erano più. In viale Rimembranze, dov'è avvenuto l'episodio, vi sono però alcune telecamere della fermata del Metromare, che potrebbero aver ripreso la scena.

Le maestre, sentite dal quotidiano, parlano di “momenti di grande paura”. “Per fortuna – aggiungono - nessuno dei nostri bambini è rimasto ferito". “Speriamo che gli autori vengano individuati”, affermano invece i genitori dei piccoli. “Non possono passarla liscia così...”.

Dell’episodio è stato informato anche Massimo Stefanini, dirigente ai servizi scolastici del Comune di Rimini. Palazzo Garampi presenterà una denuncia contro ignoti.