Rimini, bracconaggio e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra: un uomo denunciato

Operazione dei Carabinieri Forestali nel Riminese: liberati volatili di specie protetta

2 mar 2026
Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri forestali di Rimini e Santarcangelo di Romagna con l'accusa di bracconaggio e detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati tre reti da uccellagione, 17 trappole — tra gabbie, congegni artigianali in vimini e richiami elettronici — e quasi mille cartucce soggette all'obbligo di denuncia, alcune delle quali da guerra .

Trovate anche parti di armi detenute senza autorizzazione. Alcuni uccelli di specie protetta, tra cui cinciallegre e verdoni, erano già stati catturati: sono stati liberati sul posto dai militari. 




