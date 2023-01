POLIZIA DI STATO Rimini: brasiliano ubriaco arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nella serata di sabato scorso agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino brasiliano per il reato di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale. La volante è stata allertata intorno alle 19.40, dalla chiamata da un bar di Viale Rimembranze al 112 per rissa tra tre persone. I poliziotti, giunti sul posto, trovavano un solo soggetto di quelli interessati in quanto gli altri due si erano nel frattempo allontanati. L’uomo, in evidente stato di ebrezza alcolica, assumeva un atteggiamento oltraggioso nei confronti dei poliziotti e all'arrivo degli altri due “contendenti”, provocato da questi ultimi, si scagliava contro di loro tentando di colpirli con un calcio.

Nel tentativo di fermarlo, il brasiliano colpiva un agente con un calcio e all’altro che tentava di contenerlo, piegava un polso. Mentre gli altri due litiganti si allontanavano nuovamente, dileguandosi. Lo straniero, tratto in arresto e sottoposto a giudizio direttissimo, è stato anche denunciato in stato di libertà per rissa, minaccia ed oltraggio a Pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il Questore di Rimini ha adottato il D.A.C.U.R. (divieto accesso alle aree urbane) a seguito del quale l’uomo, per un anno, No potrà entrare in bar e pub del territorio provinciale di Rimini, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

