Rimini: cade dall'ulivo che stava potando, grave albergatore

Grave incidente sul lavoro, questa mattina, in via Misurata a Rimini. Un uomo stava potando un ulivo all'interno di una struttura alberghiera, quando ha perso l'equilibrio mentre si trovata su una scala. Nel cadere a terra è finito su un ramo appuntito che gli ha perforato l'addome. il 56 enne è stato subito soccorso dal 118 e trasportato agli Infermi di Rimini. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per ricostruire la dinamica dell'infortunio. L'uomo, titolare dell' albergo di via Cirene, nel cui perimetro stava lavorando, sarebbe rimasto cosciente tutto il tempo.

