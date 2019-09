Rimini: cade dalla bici, 38enne grave agli Infermi, serie di incidenti lungo la statale

Brutta caduta per una 38 enne riminese, che questa mattina stava percorrendo in sella a una bici, via Panzini. Alle 9,10 infatti la donna è finita a terra, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul posto il 118 con una ambulanza e una medicalizzata per il primo intervento. La donna è stata poi trasportata in codice di massima gravità al pronto soccorso degli Infermi di Rimini per i traumi riportati.

E' stato solo il primo di una serie di incidenti avvenuti nel pomeriggio lungo le strade riminesi. Alla rotatoria della statale 16 con la Statale 9, in direzione Santarcangelo ha visto coinvolta una moto. Sul posto una ambulanza e una medicalizzata. La Polizia per i rilievi e liberare il traffico. Più tardi, intorno alle 15, nuovo scontro sulla Santarcangiolese, all'incrocio con via Pontaccio, all'altezza di Poggio Berni. Sul posto Ambulanza del 118 e Polizia Municipale.