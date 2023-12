POLIZIA LOCALE Rimini: cade in mountain bike, 58enne finisce al Bufalini [fotogallery]

Rimini: cade in mountain bike, 58enne finisce al Bufalini [fotogallery].

Grave incidente nel riminese per un ciclista amatoriale. Stava pedalando nella vallata sotto San Patrignano, quando ha perso il controllo della sua bicicletta finendo rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Santa Maria in Cerreto, zona Gaiofana di Rimini. L'uomo, del 1965, era in compagnia di un amico che ha subito dato l'allarme. Sul posto, all' altezza del civico 19, è arrivato il 118 che stabilizzato il ciclista, per poi chiamare l'elisoccorso, viste le sue condizioni. il 58enne avrebbe riportato gravi traumi all'addome, per lui è stato dunque deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena.

La Polizia Locale di Rimini, giunta sul posto, sta cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze dell'amico che lo accompagnava, ma sembra che l'uomo, una volta dato l'allarme e giunti i soccorsi, si sia allontanato dal luogo dell'incidente.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: