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Rimini: cadono in due senza casco sul monopattino. Grave una giovane, trasportata al Bufalini

La conducente avrebbe urtato la testa contro due paletti, finendo a terra semi incosciente.

7 ago 2026
I rilievi dell'incidente
I rilievi dell'incidente

Viaggiavano in due sul monopattino e senza casco, quando la conducente ha perso il controllo del mezzo. Una ragazza è rimasta ferita in un incidente avvenuto in via Destra del Porto a Rimini, davanti all'ex ufficio delle dogane, nei pressi del chiosco Dalla Jole.

La caduta è avvenuta lungo il tratto della pista ciclabile. Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe urtato la testa contro un primo paletto, per poi "rimbalzare" e sbattere contro il secondo, distante circa un metro, finendo a terra semi incosciente. La giovane con lei non ha invece riportato danni.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. La giovane avrebbe riportato un trauma cranico, che ha reso necessario il trasporto all'ospedale Bufalini. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione dell'intervento è arrivata anche la Polizia Locale




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